Sešas aviokatastrofas, kas varēja izvērsties citādāk, ja netiktu pielaistas cilvēciskas kļūdas

Lidsabiedrības "National Airlines" laineris, kas pārvadāja kravas maršrutā Laškargaga – Bagrama - Dubaija, dažas sekundes pēc pacelšanās no Bagramas lidostas zaudēja vadību un nogāzās vairāku simtu metru attālumā no lidojumu vadības torņa. Bojā gāja visi septiņi apkalpes locekļi. Bagramā bija uzņemta jauna krava, tostarp piecas MRAP bruņumašīnas. Tieši tās arī izraisīja katastrofu, proti, pacelšanās brīdī vienai no bruņumašīnām saplīsa stiprinājumi, tā slīdēja un radīja bojājumus lidmašīnā. Izrādās, pēc šā gadījuma lidmašīnu ražotājs "Boeing" padarīja stingrākus kravas nostiprināšanas noteikumus. Savukārt pati katastrofa aizkavēja Jaunzēlandes aizsardzības spēku aiziešanu no Afganistānas. Izmeklēšana apstiprināja sākotnējo hipotēzi, ka avāriju izraisīja nepareizi nostiprinātas bruņumašīnas un pretmīnu auto, nepietiekami stingras bija arī "National Airlines" procedūras.