Neimars beidzot pievienojas PSG vienībai

To veicināja atbilde uz tiešsaistes sporta kanāla "Oh My Goal" jautājumu par futbolista neaizmirstamākajiem brīžiem līdzšinējā karjerā. Superzvaigzne bilda, ka tā bijusi "Barcelona" neticamā uzvara pār PSG divu spēļu summā 2017. gadā UEFA Čempionu līgā, kad pēc 0:4 zaudējuma izbraukumā katalāņu klubs ar Neimaru ierindā savā laukumā revanšējās ar 6:1, iekļūstot ceturtdaļfinālā. Tajā mačā Neimars guva divus vārtus.