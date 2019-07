Jauna informācija par Alūksnē notikušo traģēdiju, kurā automašīna uz ietves notriekusi piecus cilvēkus

View this post on Instagram

Šodien, 13. jūlijā, Alūksnē uz Pils ielas notikusi liela nelaime, kā ziņo aculiecinieki, kāds autovadītājs nezināmu iemeslu dēļ nobraucis no ceļa braucamās daļas un uzbraucis garāmgājējiem, kas atradušies uz gājēju ceļa. Aculiecinieki vēsta, ka uz ietves atradusies ģimene, divi pieaugušie un divi bērni(Avots www.alūksniešiem.lv)