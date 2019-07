Astronautu iekāpšana kosmosa kuģī

"Apollo 11" pacelšanās

Skats uz Zemi pirms nolaišanās uz Mēness

Oldrins izkāpj no kosmosa kuģa

Pastaiga pa Mēnesi

Astronauti Mēness virsmā iesprauda ASV karogu, lai to skaidri varētu redzēt no TV kameras. Oldrins pēc misijas stāstīja: "No visiem darbiem, kas man bija jāpaveic uz Mēness, visgludāk es gribēju paveikt karoga pacelšanu." Diemžēl astronauti cīnījās ar teleskopisko stieni un cietajā Mēness virsmā to spēja iespiest tikai piecu centimetru dziļumā. Oldrins baidījās, ka tas varētu nogāzties televīzijas skatītāju priekšā.