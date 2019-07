"Prātīgāk būtu celt nevis minimālo algu, bet ar nodokļiem neapliekamo ienākumu minimumu." Kariņš par minimālās algas celšanu līdz 500 eiro

Kā ziņots, koalīcijā ir apspriesta minimālās algas paaugstināšana līdz 500 eiro . Šāds minimālās algas palielinājums ir viens no Jaunās konservatīvās partijas (JKP) priekšvēlēšanu solījumiem, par kuru nepildīšanu opozīcija bieži kaunina valdošo koalīciju.

JKP solīja ieviest programmu "3x500", atbilstoši kurai minimālo algu paaugstinātu līdz 500 eiro mēnesī jau no šī gada, ieviestu neapliekamo minimumu algai līdz 500 eiro mēnesī un arī ar nodokli neapliekamo minimumu pensijai noteiktu 500 eiro mēnesī.

Kariņš otrdienas vakarā pēc valdības sēdes pauda viedokli, ka minimālās algas paaugstināšana būtu ieviešama līdz ar plašām izmaiņām nodokļu sistēmā no 2021. gada.

Dālderis norādīja, ka attīstības komitejā lēmumus netiek pieņemti, jo lēmumu pieņemšana ir valdības ziņā. Līdz ar to pašlaik šis jautājums ir izrunāts, lai tālāk to apspriestu politiskajos spēkos un septembrī par to spriestu valdībā, arī uzklausot sociālos partnerus.