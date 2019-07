Autovadītājs steidzies ar 87 kilometriem stundā apdzīvotā vietā un pie noķeršanas centies piekukuļot policistus

Apturot transportlīdzekli, uz likumsarga aicinājumu uzrādīt personu apliecinošus dokumentus vadītājs no krekla kabatas izvilcis 20 eiro banknoti un ielicis to starp transportlīdzekļa vadītāja apliecību un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību. 1958.gadā dzimušais vīrietis pēc tam mēģinājis atrunāties, ka ļoti steidzies, tādēļ, cerībā izvairīties no soda, devis kukuli.