Černobiļai jākļūst par tūristu magnētu Ukrainā. Vai Zelenska lēmums ir vieglprātīgs?

Stratēģijas galvenais mērķis - izmantojot no jauna iemantoto sabiedrības interesi un potenciālās investīcijas, padarīt Černobiļu par vienu no galvenajiem Ukrainas ekonomikas cēlējspēkiem. "Šodien es parakstīju rīkojumu, kas iesāks atsvešināšanas zonas pārtapšanu vienā no jaunās Ukrainas izaugsmes punktiem," trešdien paziņoja Zelenskis.