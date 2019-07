RFS pēdējās minūtēs atvadās no Eiropas līgas kavalifikācijas otrās kārtas

Spēles pirmais puslaiks pagāja ļoti piesardzīgi abu komandu izpildījumā. Pirmā bīstamā epizode 23.mača minūtē padevās rīdziniekiem, kuri spēja no laukuma gala līnijas iecentrēt bumbu soda laukuma vidū, tomēr divcīņā ar pretinieku aizsargu, RFS uzbrucējs nespēja spēcīgi uzsist pa bumbu. Tikmēr četras minūtes vēlāk Darko Lemajičs, mēģinot iecentrēt bumbu soda laukumā, trāpīja pa vārtu pārliktni, bet 39.minūtē viņa tautietis Tins Vukmaničs neprecīzi sita pa vārtiem no nelielas distances. Savu labāko iespēju pirmajā puslaikā izmantoja Slovēnijas vienība, kas kompensācijas laikā vairākkārt raidot bumbu pa RFS vārtiem, ar pēdējo sitienu to spēja nogādāt vārtu tīklā, kad precīzs bija Endrī Čekiči, panākdams 1:0.