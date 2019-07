Brīdina par iespējamiem sastrēgumiem ceļā uz "Prāta vētras" koncertu Liepājā

Tie, kas dosies uz "Prāta vētras" koncertu Liepājā, jāņem vērā, ka turpinās remontdarbi uz Jūrmalas šosejas. Lai izvairītos no liela automašīnu pieplūduma šajā ceļa posmā, LVC aicina, braucot no Rīgas, izmantot Jelgavas šoseju līdz Rīgas apvedceļam un tālāk līdz Liepājas šosejai.

Lielākie ceļa būvdarbu posmi uz reģionālajiem ceļiem ir pie Pāvilostas, kur nepieciešama stunda, lai izbrauktu visus luksoforu posmus, un no Tērvetes virzienā uz Lietuvas robežu, kur ir astoņi luksoforu posmi. 45 minūtes ceļā paies remontdarbu posmos no Audriņiem līdz Dricāniem un no Gulbenes Balvu virzienā.