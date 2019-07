AT atstāj spēkā atteikumu izmaksāt vecuma pensiju personai, kura nedzīvo Latvijā

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments piektdien, 19. jūlijā, atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru pieteicējai atteikts piešķirt vecuma pensiju sakarā ar to, ka viņa nedzīvo Latvijā, pavēstīja AT pārstāve Baiba Kataja.