Rīgas "Grand Prix" posma šahā finālu sasniedz Vašjē-Lagravs un Mamedjarovs

Atšķirībā no ceturtdaļfināla, kurā trijos no četriem pāriem uzvarētāja noskaidrošanai bija vajadzīgs taibreiks jeb papildu partijas ar saīsinātu laika limitu, pusfinālā abos pāros pietika ar divām spēlēm. Francijas šahists Maksims Vašjē-Lagravs pēc neizšķirta ceturtdien ar baltajām figūrām pret Krievijas lielmeistaru Aleksandru Griščuku piektdien svinēja uzvaru ar melnajām figūrām, uzvarot pusfinālā ar 1,5:0,5.

Ar tādu pašu rezultātu panākumu svinēja Azerbaidžānas pārstāvis Šahrijars Mamedjarovs, kurš pēc uzvaras pirmajā partijā ar baltajām figūrām otrajā spēlēja neizšķirti ar Vesliju So no ASV.

"Grand Prix" turnīra Rīgā balvu fonds ir 130 000 eiro, kamēr sacensību seriāla kopējais prēmiju apjoms ir 800 000 eiro. Sezonas pirmo divu vietu ieguvēji kvalificēsies 2020.gada pasaules čempionāta pretendentu turnīram, kurā šahisti cīnīsies par iespēju sēsties pie viena galdiņa ar planētas čempionu Magnusu Kārlsenu no Norvēģijas.

Katrā "Grand Prix" posmā piedalās 16 no pasaules labākajiem šahistiem, spēkojoties izslēgšanas sacensību formātā. Kopumā seriālā startē 21 šahists, katram no viņiem piedaloties trijos no četriem "Grand Prix" etapiem.