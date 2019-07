Latvijas U-20 basketbolisti zaudē vietu Eiropas čempionāta elitē

Sestdien notikušajā pusfināla cīņā par 13.-16.vietu Latvijas basketbolisti ar 68:82 (12:20, 22:23, 19:20, 15:19) piekāpās vienaudžiem no Polijas. Līdz ar to svētdien Latvijas izlase cīnīsies par 15.vietu turnīrā, bet jau šobrīd ir skaidrs, ka tai elites divīzija būs jāatstāj. To dara trīs vājākās no 16 Eiropas čempionātā startējošajām valstsvienībām.