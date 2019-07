Pirms dodies ceļā! Ieskaties, kur Latvijā noteikti lielākie satiksmes ierobežojumi

Sākoties pārbūves darbiem uz autoceļa "Ventspils-Kuldīga-Saldus" (P108) posmā no Ventspils līdz pagriezienam uz Zirām, jau šonedēļ tur sagaidāmi pieci luksoforu posmi, kuru izbraukšanai var būt nepieciešamas 45 minūtes.

Turpinoties satiksmes organizācijas pārkārtojumiem uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Garkalnes līdz Sēnītes mezglam, uz brauktuvi Siguldas virzienā jau ir pārslēgts posms no Vangažiem līdz Sēnītes mezglam. Plānots, ka nedēļas vidū satiksmi pārslēgs arī posmā no Garkalnes līdz Vangažiem un no Sēnītes mezgla līdz objekta beigām. Arī pēc satiksmes pārslēgšanas uz Siguldas virziena brauktuvi tā būs organizēta pa vienai joslai katrā virzienā.

Citi patlaban plašākie remontdarbi turpinās uz Jūrmalas šosejas (A10) ar ievērojamiem satiksmes pārkārtojumiem krustojumā ar Rīgas apvedceļu A5. Turpinās arī remontdarbi pie Pāvilostas un posmā no Ēdoles līdz Alsungai. 45 minūtes nepieciešamas, lai izbrauktu būvdarbu posmus no Gulbenes Balvu virzienā (P35) līdz Kazupei un no Tērvetes līdz Lietuvas robežai (P95).

Foto: Sastrēgumi galvaspilsētā FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Būvdarbu vietās autovadītāji aicināti ievērot satiksmes organizāciju, pagaidu luksoforu signālus un satiksmes regulētāju norādes, lai satiksme caur būvobjektiem noritētu raiti un nerastos sastrēgumi, jo būvobjektos transportlīdzekļiem nav iespējams samainīties vietām, brīdina LVC.

Uz Jūrmalas šosejas (A10) slēgta brauktuve Jūrmalas virzienā. Satiksme abos virzienos pa divām joslām pārkārtota uz brauktuves Rīgas virzienā. Tāpat noteikts ātruma ierobežojums līdz 70 kilometriem stundā. Veikti nozīmīgi satiksmes organizācijas grozījumi krustojumā ar Rīgas apvedceļu A5.

Uz Vidzemes šosejas (A2), posmā no Garkalnes līdz Sēnītei, sākušies satiksmes organizācijas grozījumi. No Vangažiem līdz Sēnītei satiksme ir pārkārtota uz brauktuvi Siguldas virzienā, ieviešot ātruma ierobežojumu līdz 70 kilometriem stundā un satiksmei notiekot pa vienu braukšanas joslu abos virzienos. Slēgta nobrauktuve no Vidzemes šosejas Valmieras virzienā, un satiksme ir novirzīta uz rotācijas apli zem ceļa pārvadiem. Augstuma gabarīta ierobežojums rotācijas aplī zem pārvadiem ir 4,5 metri.

Jelgavā un tās apkārtnē loka maģistrāles pārbūves laikā slēgts maģistrāles pārvads pār dzelzceļu, un šī posma apbraukšana notiek saskaņā ar norādēm. Tilta pār Platoni Miera ielā pārbūves laikā satiksme ir novirzīta pa pagaidu tiltu ar vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Garozas ielas pārbūve turpinās ar vienu luksoforu posmu, savukārt rotācijas apļa izbūves darbi Rīgas ielā Ozolniekos var ievērojami aizkavēt satiksmi. Turpinās arī gājēju ceļa izbūve gar vietējo autoceļu "Ozolnieki-Brankas-Brankstūri" (V1068) posmā no Ozolnieku stacijas līdz Brankām.