Arī pašmāju slavenības metas publiskot foto ar to, kā izskatīsies vecumdienās

Faceapp bildes šobrīd ir baigais hype. Man arī patīk. No dažādiem viedokļiem: 1) interesanti redzēt, kā Tavs nesen tapušais selfijs dažās sekundēs pārtop par vecāka gada gājuma kundzi, kurai potenciāli es varētu līdzināties pēc vairākiem pārdesmit gadiem (pēc kāda laika varēs salīdzināt!) un 2) svaiga vēsma jaunības kulta pārņemtos tīklos! Lai cik mums šīs bildes liktos smieklīgas (vai pat drusku biedējošas?!), mēs visi reāli novecojam, katru dienu. Un cilvēks ir jocīgs radījums, jo tas taču ir zināms fakts, bet tai pat laikā tas liekas nepārāk reāli un nešķiet, ka notiks kaut kad ar mums? Vismaz ne tik drīz?! Vai ne tā? Man vismaz ir šādas dalītas sajūtas šajā jautājumā. Grūti izprast to, kur neesi bijis. Kā Tev? Protams, protams, mūsdienās kādas tik nav iespējas vizuāli jaunam palikt ilgāk, bet faktu jau tas nemaina. Novecojam mēs visi. Un tajā ir savs skaistums. Jo katram vecumam ir sava vērtība. Es tiešām domāju, ka es ļoti izbaudīšu, piemēram, būt par vecmāmiņu, varbūt beidzot iemācīšos dzīvot lēnāk, mazāk skriet kaut kur, vairāk baudīt mirkli, novērtēt to, kas ir dots! Bet tas ir arī labs atgādinājums, ka laiks iet uz priekšu, ka tas negaida, kamēr es prokrastinēju vai visu laiku atrodu iemeslus, kāpēc, piemēram, nevingrot (un vecumdienās sūdzeties par muguras un locītavu sāpēm), kāpēc nesekot līdzi savam uzturam un stresa līmenim, jo dzīvojam tak vienreiz, viss jāpaspēj un viss jāizbauda (un tad pēc tam cīnīties ar lieko svaru kā dzīvesveida sekām, paaugstinātu asinsspiedienu un no tā izrietošām sekām), kāpēc nepiepildīt kādu savu sirds sapni vai uzlabot attiecības ar kādu, kas ir svarīgs (un pēc tam, kad jau par vēlu, visu atlikušo mūžu to noželot!) utt. Kā @irina_hakamada iesaka sev pie gultas turēt galvas kausu, kas atgādina, ka mēs neesam mūžīgi šajos ķermeņos un cik jauki, ka arī šorīt pamodāmies, tā arī es šīs bildes uzskatu, kā labu atgādinājumu, ka laiks skrien ļoti ātri uz priekšu, tāpēc ir tik svarīgi sakārtot prioritātes, jo visu tāpat nepaspēt! Lai mums visiem skaista, apzināta šodiena, kas secīgi turpināsies skaistās, foršās vecumdienās! 👵🏼

A post shared by Anna Rozite ❤️ Prem Nirvana (@rozite) on Jul 16, 2019 at 9:17am PDT