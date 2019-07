Devās pakaļ dzērieniem ar drauga bankas karti un atpakaļ neatnāca. Uzsākts kriminālprocess

Šā gada jūnija beigās VP Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirknī saņemta informācija par to, ka kāds kungs ir iedevis citam vīrietim savu bankas karti, lai viņš veic pirkumus veikalā, taču no veikala paziņa tā arī nav pārnācis un karte viņam nav atdota. Tāpat vīrietis konstatējis, ka viņa nauda no viņa konta ir pazudusi.