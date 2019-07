Kādā vecumā dažādām Zodiaka zīmēm visvieglāk kļūt bagātām?

Auns

Šīs Zodiaka zīmes pārstāvjiem visvairāk finanšu jomā veicoties no 18 - 27 gadiem, pēc tam zem šī zvaigznāja dzimušo dzīvēs iestājoties grūtāks periods, kurā naudu nopelnīt vairs nav tik viegli. Ap 43 gadu vecumu šis posms beidzoties un Auniem atkal ir iespēja ātri kļūt turīgiem.

Vērsis

Vērši sāk lēni, taču mērķtiecīgi kļūt bagātāki no 25 gadu vecuma - tad tie pāris gadu laikā spēj sapelnīt vērā ņemamas summas. Šīs zemes stihijas zīmes pārstāvji šajā vecumā sākot pelnīt tādēļ, ka tad visbiežāk mainās to dzīvesstils un pasaules uztvere.

Dvīņi

Astrologi apgalvo, ka Dvīņu zīmes pārstāvjiem naudas plūsma sākas aptuveni 19 gadu vecumā un turpinās līdz 23 gadu vecumam. Otrs finansiālās labklājības periods šīs Zodiaka zīmes pārstāvju dzīvēs ir no 30 - 33 gadu vecumam, savukārt patiesi kļūt bagātiem tiem parasti izdodoties no 48 līdz 55 gadu vecumam.

Vēži

Jūtīgo Vēžu dzīvēs finansiālā situācija sākot uzlaboties no 30 vai 34 gadu vecuma - līdz tam šīs Zodiaka zīmes pārstāvji parasti apgūst darba tirgum nepieciešamās iemaņas.

Lauva

Šīs Zodiaka zīmes pārstāvji mīl būt uzmanības centrā un tiem jau kopš agras jaunības vajadzētu to izmantot - Lauvu dzīvēs kļūt bagātam iespējams no 21 - 28 gadu vecumam, pēcāk gūt ievērojamus naudas līdzekļus var izrādīties diezgan sarežģīti.

Skorpions

Šīs Zodiaka zīmes pārstāvjiem materiālās labklājības radīšanai ir doti pieci gadi - Skorpioniem vaiga sviedros jāstrādā no 25 - 30 gadu vecumam. Astrologi brīdina, ka šajā vecumā Skorpioniem īpaši bīstama var kļūt padošanās savām vēlmēm un vājībām, kuru dēļ tie var pazaudēt visu sūri nopelnīto naudu.

Strēlnieks

Strēlnieku dzīvēs finansiālo labklājību būšot iespējams iegūt divos dzīves periodos - no 16 - 19 gadu vecumam vai arī no 29 - 33 gadu vecumam.

Mežāzis

Šīs pragmatiskās Zodiaka zīmes pārstāvju dzīvēs īpaši veiksmīgi būšot divi periodi - no 16 - 19 gadu vecumam, vai arī no 27 - 33 gadu vecumam. Astrologi uzsver, ka sasniegt materiālo pārticību zem šī zvaigznāja dzimušajiem ir relatīvi vienkārši, jo tie jau pēc dabas ir strādīgi un apdomīgi.

Ūdensvīrs

Ūdensvīru dzīvēs finansiāli ražīgākais esot laiks no 26 līdz 30 gadu vecumam - līdz tam oriģinālie un neatkarīgie Ūdensvīri jau ir paspējuši pieļaut gana daudz kļūdu, lai spētu virzīties uz saviem mērķiem ar pašpārliecinātību un viedumu.

Zivis

Šīs ūdens stihijas pārstāvju dzīvēs gaidāmi divi finansiālās labklājības periodi - pirmais ir no 18 līdz 25 gadu vecumam, kurā Zivīm nav pat īpaši jāpūlas, lai kļūtu bagātām, tas parasti notiekot kāda mantojuma vai precību rezultātā. Otrs finansiālās labklājības periods no Zivīm gan prasa vairāk spēka un pūļu - tas gaidāms no 33 līdz 36 gadu vecumam.