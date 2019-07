"Man personīgi praids šķiet anormāli nevajadzīga padarīšana!" Jaroslavs Barišņikovs par LGBT tiesībām

"Kāpēc neveido foršas izstādes? Kāpēc cilvēkiem nepastāsta, cik vēsturiski ir bijuši daudz homoseksuāļu, kuri bijuši nozīmīgas personas - mākslinieki, dizaineri, kuri ir veidojuši kultūru un ir neatņemama tās sastāvdaļa?" modes eksperts pieļauj, ka iespējams, cilvēki par to vienkārši nezina.

"Endijs Vorhols, piemēram. Visi zina, kas ir Vorhols, bet daudzi nezina, ka viņš ir bijis gejs. Varbūt caur viņa retrospekciju var tikt pie parasta latviešu cilvēka, kuram nepatīk praids, kurš nelasa par to ziņas, cenšas distancēties, bet viņam toties patīk māksla," skaidro Jaroslavs.

"Mums pāris gadu laikā biennālē ir bijuši tik milzīgi panākumi. Pats apmeklēju un novēroju to, ka nāk ģimenes ar bērniem - to, cik ļoti viņi saprata laikmetīgo mākslu, es nezinu, bet svarīgi ir tas, ka viņi tur ir, iziet no saviem dzīvoklīšiem un neskatās tikai televizoru, bet cenšas iedziļināties kultūrā. Man šķiet, ka tas ir veids, kā likt apzināties, ka šie cilvēki ir mūsu sabiedrībā. Viņi ir neatņemama sastāvdaļa un viņus ir jāciena," pauž Jaroslavs.