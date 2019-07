Palīgstrādnieks no elles

Pamestais bērns treileru parkā

Noslēpumu lavīna

Allenstaunas četrotne

25 kilometru attālumā no Denīzes Boudinas dzimtajām mājām atrodas Allenstaunas ciems, kas vairumam bijis bēdīgi pazīstams ar to, ka tur kāds nezināms sērijveida slepkava bija atbrīvojies no vairāku cilvēku mirstīgajām atliekām. Pirmo mucu, kura bijusi pilna ar cilvēku ķermeņa daļām, atklājuši 1985. gadā - locekļi, kas piederējuši gados jaunai sievietei un aptuveni desmit gadus vecai meitenītei, bijuši ietīti miskastes maisos. 2000. gadā šausminošā atraduma vietā atrasta iepriekš nepamanīta muca, kurā bijušas divu meitenīšu atliekas - vienai no tām nāves mirklī varēja būt trīs vai četri gadi, otrai - divi vai trīs.