"Viņam apstājās sirds!" Miris krievu bokseris, kurš pēc cīņas nonāca komā

Российский боксёр Максим Дадашев скончался в США в результате перенесённых травм в бою с Субриэлем Матиасом. Федерация бокса России выражает глубокие соболезнования родным и близким Максима. Скорбим вместе с вами.

