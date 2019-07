Jūrmalas WTA turnīra kortos dosies trīs Latvijas tenisistes

Tikmēr dubultspēlēs pirmajā kārtā jeb astotdaļfinālā tiksies divas latvietes - Aļona Ostapenko un Diāna Marcinkēviča. No kurām otrā vēl piedalās arī vienspēļu sacensībās, tajās Marcinkēvičai otrajā kārtā būs jācīnās ar krievieti Anastasiju Potapovu (WTA 69.) vai kvalifikāciju pārvarējušo austrieti Barbaru Hāsu (WTA 170.), kuras savstarpējo maču aizvadīs trešdien.

Turnīra pirmais numurs Ostapenko un Gaļina Voskobojeva no Kazahstānas dubultspēļu pirmajā kārtā cīnīsies ar Diānu Marcinkēviču un Vivianu Heiseni no Vācijas.

Savukārt iepriekš dubultspēļu turnīrā pirmo kārtu nepārvarēja Latvijas jaunā tenisiste Kamilla Bartone un viņa pāriniece no Krievijas Ksenija Aļešina. Pāris pamatsacensībās startēja ar organizatoru speciālo ielūgumu jeb "wild card" un pirmajā mačā ar 2-6, 1-6 piekāpās Ninai Stojanovičai no Horvātijas un Šāronai Fišmanei no Kanādas.