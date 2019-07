"Seja piepampusi, nogurums, un depresija arī tuvojas": Nikola Krištopane publicē emocionālu paziņojumu

"Pēdējo pusotru mēnesi es visai vieglprātīgi izturējos pret savu veselību, sportoju es daudz, varbūt vairāk kā jebkad, bet manam vairogdziedzerim ar to nepietiek, nepietiek arī ar zālēm. Ja ir regulārs miega trūkums, stress, alkohols un pedantiski neievēroju diētu, tad vairogdziedzeris pasaka: "Čau, atā, I am done [man pietiek - red.]". Un tas notika.