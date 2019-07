"Es šodien sāku raudāt "Instagram" dēļ." Influenceres Anetes Ozoliņas vaļsirdīgā atzīšanās

"Instagram" ir liela daļa no mana darba. Tāpēc jo grūtāk ir palikt neitrālam vai mierīgam, redzot izmaiņas algoritmā, kuras acīmredzami ietekmē to, cik daudzi sekotāji redz manus postus. Trigeris šoreiz bija tas, ka sāku salīdzināt rezultātus.

Godīgi sakot, es biežāk mēdzu pētīt profilus, kuriem ir daudz sekotāju, bet mazs reach, jo redzu, cik superīgu saturu veido šīs sievietes, un tas man atgādina, ka statistikai īstenībā nav nozīmes, jo galvenais ir darīt no sirds un cik labi vari. Bet tie cipari tomēr iegrauž. Galvā kaut kur ieķērusies apziņa, droši vien no skolas laikiem, kāds cipars, tik labs un veiksmīgs esi. Ja darīsi labi, tas būs labs cipars. Un te nu sākas problēmas. Es gan arī nevainoju algoritmu.. Acīmredzot kaut kas manā saturā nav tad tik interesants, kā iepriekš un ir jāizdara secinājumi. Bet vienkārši ir grūti...

Un tad es vienmēr atceros savu #modesbanda un visas burvīgās, mīļās vēstules un zinu, kāpēc es to visu daru. Jūs esat tik lieliski sabiedrotie otrpus ekrānam! Šodien jūtos tā emocionāli un izkratu jums, draugi, savu sirdi. Nav viss tik rožaini katru dienu. Strādāt par blogeri ir superīgi, bet ir arī liels spiediens - daļa no tā nāk no sekotājiem, jo ir īpašas prasības, vēlmes, bet lielākā no sevis - būt labam, būt interesantam un aizraujošam. Cik ilgi tik var būt emociju augšgalā? Vienmēr pienāk kritiens un šodien ir manējais. Es īstenībā atbalstu ideju par to, ka "Instagram" like ir paslēpti," tā Ozoliņa.