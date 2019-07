Plastmasas pudeles saturs lielā karstumā var kļūt bīstams cilvēka veselībai

Protams, nekas vēl nav beidzies un karstums atgriezīsies arī pie mums, tomēr, pirms tiek piepildītaplastmasas pudele ar ūdeni, pārliecinies, ka ilgstoši nepakļausi to atklātas saules stariem.

Lielākā daļa ūdens pudeļu, kas atrodamas lielveikalu plauktos, ir veidotas no polietilēntereftalāta jeb PET. Pētījumā, ko 2008. gadā veica Arizonas Universitātes zinātnieki, tika aplūkots, kāda ir paaugstinātas temperatūras ietekme uz to, cik ātri no plastmasas pudeles izdalās antimons. Tas ir ķīmisks elements, ko izmanto plastmasas pudeļu ražošanā. Lielos daudzumos tas var būt toksisks. Kā noskaidroja zinātnieki, ja dienā vidējā temperatūra ir 21 grāds pēc Celsija, tad pudeles saturā antimons nenokļūst bīstamā daudzumā, tomēr, ja temperatūra ir augstāka, ūdens ar antimonu var saindēties daudz īsākā laikā.