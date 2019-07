Kivičs un Skulme ieskandinājuši kāzas, aizvadot pirmo koncertu Latvijā kā duets

Tikko atbraucām mājās no darba. Lienīte pirmo reizi uzstājās kāzās.Malacīc, viss super sanāca, tagad chill..Rīt atkal privātais koncis, tad 27.07 Doma laukums 14.00 un dzimene 23.00.Koncertdzīve KŪSĀT KŪSĀ🙂🙂🙂

A post shared by Kivicsskulme (@kivicsskulme) on Jul 25, 2019 at 5:05pm PDT