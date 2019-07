Atskats uz "Positivus" festivālu no "Twitter" dzīlēm

Tā kā es zinu, ka tāpat neatradīs: meitenei Positivus, kas atradās plašākā kompānijā blakus Lāčplēsis novusa stendam / akmens šķēres papīriņš pirms Ewert And Two Dragons koncerta - tev ir skaistākais smaids visumā. And I am really mean it 💓