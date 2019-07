Dienvidkorejas fani sūdzēs tiesā sporta aģentūru, jo neieraudzīja Ronaldu

Atbalstītāju neapmierinātībai bija pamats, jo organizējot spēli, viena no norunām bija, ka Ronaldu laukumā pavadīs vismaz 45 minūtes, vēstīja vietējā advokātu firma "Mjungan". Kā rezultātā mača biļetes pilnībā tika izpirktas mazāk nekā trīs stundu laikā.

Tikmēr aģentūras "The Festa" izpilddirektore Robina Žana sarunā ar vietējo mediju SBS izplūda asarās, sakot, ka viņa par notikušo situāciju jau runājusi ar "Juventus" valdes locekli Pavelu Nedvedu. "Kad teicu viņam, ka visi gribētu, lai Ronaldu šodien iziet laukumā, viņš atbildēja, ka cerot uz to pašu, bet patiesībā to nevēloties. Tāpēc es neko šajā situācijā nevaru izdarīt," teica Žana, kura pauda apņēmību atrast veidu, kā fani varētu atgūt iztērēto naudu.