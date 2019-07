"Disney" zvaigzne Bella Torna nākusi klajā ar pārsteidzošiem paziņojumiem par savu seksualitāti un piedzīvoto vardarbību

Torna savu karjeru sāka 13 gadu vecumā "Disney" seriālā "Shake It Up". Savā grāmatā nu jau pieaugusī zvaigzne runā par grūtībām sevi pieņemt, piedzīvoto apcelšanu disleksijas dēļ, pārdzīvoto seksuālo vardarbību, kā arī pati par savu seksualitāti.

"Es nemācēju lasīt, bet man izdevās to izdarīt, lasot scenārijus," Torna pastāstīja, kā filmēšanās seriālā viņai palīdzējusi cīnīties ar disleksiju.

Torna ir ne tikai veiksmīga aktrise un dziedātāja, un nu arī autore, bet arī savākusi vairāk nekā 20 miljonus sekotāju vietnē "Instagram". Viņa atzīst, ka reizēm jūtot trauksmi par to, ka esot jāparāda sevi noteiktā gaismā.

Runājot par seksuālo vardarbību, Torna atklāja, ka tā sākusies, kad viņai bijuši seši gadi, un nav rimusies līdz pusaudžu vecumam. Tagad viņa uzskata, ka cieta no Stokholmas sindroma.

"Es to nezināju, bet īstenībā esmu panseksuāla, tagad to saprotu." Viņa šo terminu pati definēja šādi: "Tev patīk, kas tev patīk."

Pēdējos gados iznākuši no skapja kā panseksuāli ir arī aktrise un dziedātāja Džanelle Monē un grupas "Panic! at the Disco" solists Brendons Jūrijs.