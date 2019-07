Dāvis Bertāns gatavs būt "Wizards" pamatsastāva spēlētājs

Jau ziņots, ka Bertāns mēneša sākumā negaidīti no Sanantonio "Spurs" tika aizmainīts uz "Wizards" komandu.

"Jutu, ka Sanantonio ir tā komanda, kurā man vajadzētu spēlēt, taču apzinājos - ja kaut kas notiks, tas tomēr nebūs milzīgs pārsteigums. Nekādu mājienu no kluba vadības nebija. Telefona zvanu par manis aizmainīšanu no sava aģenta saņēmu tikai trīs stundas pirms tas tika paziņots publiski," stāsta rūjienietis.

""Wizards" ir komanda, kas nav regulāri spēlējusi "play-off". Tā ir vieta, kur varu palīdzēt komandai augt un, zinot tās sastāvu, varu dabūt gana lielu spēles laiku. Ar "Wizards" galveno treneri neko konkrētu runājuši neesam. Domāju, ka šāda saruna notiks uz vietas Vašingtonā. Par to neesmu domājis, bet zinu, ka viņi noteikti gaida no manis lielāku pienesumu uzbrukumā, nekā tas bija Sanantonio," atklāj jaunākais no brāļiem Bertāniem.