VNĪ: JRT pārbūves projektu nevar īstenot bez izmaiņām "RERE Būves" pārkāpumu dēļ

"Pāļu atbalsta sienas pāļi ir sasnieguši tādu sacietēšanas pakāpi, ka to pabeigšanai risinājums būvnieka radītās situācijas dēļ ir jāmaina. Uz to norāda gan projekta autors, gan VNĪ piesaistītie eksperti, kā arī to apliecina pats būvnieks un viņa piesaistītie eksperti. Jaunā situācija pieprasa vēl rūpīgāku pieeju nekā iepriekš, tādēļ būvprojektā bija nepieciešamas izmaiņas, taču projekta vizuālais risinājums un koncepcija tiek saglabāta atbilstoši autores iecerei un teātra vajadzībām," norāda Gruškevica.