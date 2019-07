Latviešu uzņēmums sācis sadarbību ar mūsdienu rokmūzikas leģendu Džeku Vaitu

Latviešu ģitāras efektu pedāļu un sintezatoru izstrādātāji "Gamechanger Audio" ASV notikušajā izstādē NAMM prezentējuši jaunu produktu. Tas tapis sadarbībā ar vienu no lielākajiem vārdiem mūsdienu rokmūzikā – dueta "The White Stripes" ģitāristu, vokālistu un idejisko līderi Džeku Vaitu un viņa kompāniju "Third Man Records".