Evrā atklājis, ka reiz draudējis Mančestras "United" izpilddirektora vietniekam

"Savukārt tā gada maijā savā dzimšanas dienā es saņēmu ziņu no sava aģenta. Viņš palūdza mani aiziet kādā klusākā vietā un drīz vien atsūtīja paziņojumu no "United", kas vēstīja, ka klubs ir gandarīts noslēgt ar mani līgumu uz vēl vienu gadu," stāstīja futbolists, kurš neslēpa, ka šāds solis no Mančestras komandas viņu patiesi aizkaitinājis.