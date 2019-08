Sestdien, 17. augustā, no plkst. 13.00 līdz 23.15 norisināsies pasākums “PILSĒTAS LEĢENDAS. LEĢENDU TIKŠANĀS”. Tā laikā apmeklētāji varēs iepazīt populārākās Rīgas leģendas un teiksmainos stāstus par Rīgas rašanos, par to, vai Rīga jau gatava, par Rīgas kalniem un apkaimēm, pazemes ejām zem Daugavas, par aizstāvjiem, par spokiem, par pirmo Ziemassvētku egli, par Lielo Kristapu un leģendārām personībām. Teikas palīdzēs izstāstīt un iedzīvināt DJ [Ex] da Bass, grupas “The Rolltones”, “Trio 3 LIVE PROJECT”, “Laime pilnīga”, “Indygo”, “Laika suns”, Līga Rīdere ar pavadošo grupu un Kriss Noa (Chris Noah). Pasākumu vadīs Aivis Ceriņš un Mārtiņš Kozlovskis.