"Facebook" un "Google" izseko, kādu pornogrāfiju skatās lietotāji, liecina pētījums

Pētījumu, kurā analizētas vairāk nekā 22 tūkstoši pornogrāfijas vietņu, pirmais pamanīja ASV laikraksts "The New York Times", un tajā atklātas satraucošas detaļas par šādu mājaslapu apmeklētāju privātumu.

No pagājušā gada martā pārbaudītajām mājaslapām atklājās, ka "Google" vai tās meitaskompānijām izseko 74%, "Oracle" - 24% un "Facebook" - 10%. Attiecīgi "Google" izseko nepilnus 17 tūkstošus lapu, bet "Facebook" - nedaudz vairāk nekā divus tūkstošus. Pētījuma autori arī norāda, ka privāto ciļņu jeb "inkognito" izmantošana lietotājus nepasargā no datu nopludināšanas.

"Fakts, ka pieaugušo satura mājaslapu izsekošanas mehānismi ir tik līdzīgi, piemēram, tiešsaistes iepirkšanās izsekošanai, ir ļoti satraucošs," "The New York Times" sacīja viena no pētījuma autorēm.