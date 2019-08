Aktrises neapmierinātas, ka viņas neaicina filmēties pašmāju kino

Pēc šā ieraksta publiskošanas viņas viedoklim pievienojās arī Vita Baļčunaite: “Ieva, lieliski Tevi saprotu. Vienīgā reize, kad tiku uzaicināta uz kastingu latviešu filmā, bija reize, kad rezultātā no visām meitenēm visas atlases galvenai sieviešu lomai izgājām mēs ar Ingu Alsiņu. Tā bija filma “Sapņu komanda 1935”. Toreiz lomai izvēlējās Ingu, un man ir patiešām prieks par kolēģi. Stāsts gan ir par citu. Saprotu, ka subjektīvais faktors, saprotu, ka sabiedrībā esmu radījusi mazliet panaivas meitenes ar “puķēm” tēlu, neskatoties uz to, ka teātrī savulaik spēlēju visas vadošās dažādu tipāžu lomas, tai skaitā savu skatītāju atzinību guvušo monoizrādi, kurā izspēlēju 4 dažādu sieviešu prototipus, Stellu no “Ilgu tramvaja” (Tenesija Viljamsa), Ketrinu no “Ardievas ieročiem” (Hemingveja) u.c. Aizgāju no teātra štata vietas, jo fiziski nebija laiks darboties neatkarīgos projektos.