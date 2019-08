"Ātrums 130 km/h, bet nevienas skrambiņas!" Eilands atrakciju parkā piedzīvojis neticamu veiksmi

Kā liecina mūziķa publicētā informācija sociālajos tīklos, braucot pa amerikāņu kalniņiem, viņam no kabatas izkritis telefons. "Man izkrita no kabatas telefons. Aizgāju pie karuseļa darbiniekiem un viņi jau to telefonu bija paguvuši atrast zemē. Augstums 73 m, ātrums 130 km/h, bet nevienas skrambiņas uz mana telefona," vēsta Eilands.