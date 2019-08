Ikviens darbs sokas labāk, ja tiek veikts ar piemērotu aprīkojumu un darbam paredzētā ietērpā. Darba apģērbi ir obligāta prasība daudzās nozarēs gan higiēnas, gan drošības apsvērumu dēļ. Vēl virknē jomu darba apģērba primārā funkcija ir informēt par personas piederību noteiktai grupai, norādīt lomu un funkciju. Tādēļ šoreiz nedaudz par to, kāpēc darba apģērbi ir svarīgi un kas jāņem vērā, izvēloties darba ietērpus.

Darba apģērbu galvenās funkcijas

Aizsardzība – viena no darba apģērba funkcijām ir personas aizsardzība. Atkarībā no jomas, kurā persona strādā, apģērbs var aizsargāt no karstuma, putekļiem, vēja, mitruma u.tml.