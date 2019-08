Ceļojumi, restorāni un iepirkšanās: ko soctīklos publiskoja noslepkavotā Krievijas influencere

In the most elegant drawing room of Europe 🕊 #piazzasanmarco#veniceitaly#venice🇮🇹#venicegram#travelling#travelblogger#travelaroundtheworld#streetstyle#valentino#stylish#beuty#travelgirl#italian_trips#italia#italianstyle

A post shared by Kati K. 💁🏻‍♀️ (@katti_loves_life) on May 8, 2019 at 4:43am PDT