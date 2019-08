"Turpināju ticēt zīlnieka vārdiem, ka viņš nemelo..." Kādas igaunietes un interneta afērista stāsts

21. maijā viņš pēdējo reizi runāja ar sievieti un tad pazuda pavisam. "Es iekļuvu šajā grupā, lai viņu atrastu, un tur man uzrakstīja kāda meitene no Somijas. Izrādījās, ka viņš viņu satika tajā pašā iepazīšanās vietnē un martā teica, ka sāk iemīlēties arī viņā. Viņa, toties, sazinājās ar citu numuru no grupas un tā bija meitene no Norvēģijas. Viņš viņu "mīlējis" kopš aprīļa. Izrādījās, ka amerikāņu militārists rakstīja par savu māti gan Norvēģijā, gan Somijā un to, kā viņš vēlas atgriezties mājās un apprecēties arī ar pārējām." Taču nesaņēmis naudu no nevienas no dāmām, izredzētais ņēma un pazuda no visu līgavu redzesloka.