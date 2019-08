Ugunsgrēkā Rīgā gājis bojā cilvēks

Vakar ap plkst. 21.30 ugunsdzēsēji steidzās uz kādu daudzstāvu dzīvojamo māju Rīgā, kur no logiem nāca melni dūmi. Notikuma vietā tika konstatēts, ka vienā no ēkas augšējiem stāviem ir izcēlies ugunsgrēks un no logiem nāk dūmi.