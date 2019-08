Ilgstoši dzīvojot vienā miteklī, tajā bieži vien sakrājas liekas mantas. Ja ģenerāltīrīšana nav palīdzējusi, un arī pēc tās attopies lieko mantu jūklī, jāsāk domāt par to, kā un kur tās praktiski uzglabāt. Pārāk daudz sadzīves priekšmetu plauktos un uz visām iespējamām mēbeļu virsmām ne tikai vizuāli sašaurina telpas, bet arī rada papildus darbu slaukot no tiem putekļus un pārvietojot tos no vienas istabas uz otru. Tomēr, ievērojot dažus uzglabāšanas pamatprincipus, liekās mantas var ne tikai paslēpt no acīm, bet arī radīt pavisam jaunu un efektīvu mantu uzglabāšanas sistēmu.