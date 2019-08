Ir ļoti svarīgi, lai bērna gulta būtu gan droša, gan kvalitatīva. Jāņem vērā, ka šādas gultas noteikti maksās vairāk, taču bērna drošība tomēr ir pirmajā vietā. Pievērs uzmanību tam, no kādiem meteriāliem gulta ir taisīta, kādas krāsas ir izmantotas. Varbūt ražošanas procesā ir izmantotas tādas vielas, no kurām bērnam var rasties alerģija? Noteikti pievērs uzmanību šādiem sīkumiem. Vēl apskaties visas gultas detaļas - vai tās ir drošas un izturīgas. Vislabāk būtu izvēlēties tādu gultu, kurai nav asas malas un stūri, lai bērns nevarētu savainoties. Ja gulta ir jāiegādājas mazākam bērnam, tad pārliecinies, ka viņš tajā varēs ērti iekāpt, kā arī viņam nesagādās nekādas grūtības no tās izkāpt laukā. Ja ir vajadzīgs iegādāties redeļu gultiņu, tad pārliecinies, ka tā ir regulējama dažādos augstumos. Tas ir svarīgi, jo tad, kad bērns jau paša spēkiem celsies kājās, viņš nevarēs izkrist no gultiņas.