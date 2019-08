VID darbinieku noziedzīgos nodarījumus varētu izmeklēt IDB

Savukārt noziedzīgos nodarījumus, kas konstatēti VID darbinieku rīcībā un saistīti ar to pienākumu izpildi, izmeklē VID Iekšējās drošības pārvalde. Kā uzsver IeM, Eiropas Cilvēktiesību tiesa esot lēmusi, ka neatkarīgas un objektīvas izmeklēšanas kritērijs nav uzskatāms par ievērotu gadījumos, kad izmeklēšanu īsteno hierarhiskās attiecībās esošas vienas iestādes pārstāvji. Neatkarīgas un objektīvas izmeklēšanas nodrošināšana ir viens no būtiskākajiem aspektiem kriminālprocesa mērķa sasniegšanā.

"Jau iepriekš ir ticis diskutēts par to, ka VID Iekšējās drošības pārvaldi varētu nodot kādas lielākas izmeklēšanas iestādes pārziņā. Runa ir bijusi gan par Iekšējās drošības biroju (IDB), gan par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB). No VID puses nav iebildumu, ja tas tā notiks, bet par to ir jālemj Ministru kabinetam," uzskata Jaunzeme.