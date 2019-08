Seši LFF valdes locekļi pieprasa Gorkša demisiju; organizācija noraida pārmetumus

"Apgalvojumam, ka tieši ģenerālsekretārs bija atbildīgs par federācijas ikdienas darbu organizēšanu, nav pamata. LFF statūtos arī nav noteikts, ka tieši ģenerālsekretārs būtu organizācijas faktiskais administratīvais vadītājs. Viena no LFF statūtos noteiktajām ģenerālsekretāra papildu funkcijām ir iesniegumu pieņemšana no personām, kuras vēlas kļūt par organizācijas biedru. Taču pēc līdzšinējā ģenerālsekretāra Pukinska atkāpšanās no amata neviena persona nav izrādījusi interesi kļūt par LFF biedru. Turklāt pēc šāda iesnieguma saņemšanas par biedra lūgumu saņemt atbalstu uzņemšanai LFF biedru pulkā lēmums jāpieņem LFF Valdei, taču tiktāl šāds jautājums nav izskatīts LFF valdes sēdēs un nav ticis aktualizēts," raksta LFF.

Federācijā uzsvēra, ka saistībā ar finansējumu no starptautiskajām organizācijām šogad plānotie ieņēmumi no FIFA ir 2,13 miljoni eiro, no kuriem 1,24 miljoni eiro ir jau apstiprināti. Šogad gaidāmais finansējuma apmērs ir lielāks nekā pērn, kad no FIFA tika saņemts 0,72 miljoni eiro. Tiek gaidīts lēmums par iesniegtajām talantu un citām programmām 0,89 miljonu eiro apmērā.