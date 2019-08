Verstapens pirmo reizi karjerā izcīna uzvaru kvalifikācijā

Verstapens apli veica vienā minūtē un 14,572 sekundēs, "pole position" nodrošinot nepilnas astoņas minūtes pirms kvalifikācijas beigām. Viņš pirmo reizi karjerā F-1 sacīkstes sāks no pirmās vietas.

Tikmēr otrais bija "Mercedes" somu pilots Valteri Botass, kurš Verstapenam zaudēja 0,018 sekundes, bet 0,197 atpalika Botasa komandas biedrs un kopvērtējuma līderis Lūiss Hamiltons no Lielbritānijas.

Monako braucējs Šarls Leklērs no "Ferrari" avarēja pirmajā kvalifikācijas kārtā, bet tas netraucēja viņam izcīnīt ceturto vietu. Piektais bija Leklēra komandas biedrs Sebastjans Fetels no Vācijas, bet pirmo sešinieku noslēdza francūzis Pjērs Gaslī no "Red Bull".