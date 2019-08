Latvijas U-18 basketbolisti no EČ elites atvadās ar zaudējumu un pēdējo vietu

Lielāko daļu no pirmās ceturtdaļas vadībā bija nīderlandieši, kuri pāris reizes iekrāja piecu punktu pārsvaru, bet spēles pirmās desmit minūtes noslēdzās neizšķirti 18:18.

Tāpat kā pirmajā ceturksnī, arī otrajā vairāk noteikumus pārkāpa latvieši, kā rezultātā pirmajā puslaikā paši izpildīja tika vienu soda metienu, kas turklāt bija neprecīzs, bet pretinieki grozā raidīja 14 no 20 brīvmetieniem. Otrajā ceturtdaļā Nīderlandei vienubrīd bija septiņu punktu pārsvars, bet puslaika pārtraukumā pretinieki devās ar piecu punktu pārsvaru (41:36).

Latvijas jaunie basketbolisti sestdien pusfināla spēlē par 13.-16.vietu ar 83:85 piekāpās vienaudžiem no Somijas. Latvieši tādējādi nākamajā sezonā spēlēs B divīzijā, kur iepriekš šovasar savā vecuma grupā nonāca U-20 basketbolisti.

Zīmīgi, ka trīs no četrām turnīra vājākajām komandām bija no vienas apakšgrupas.

Uzbrūkošais aizsargs Kristaps Ķilps bija viens no komandas līderiem U-16 vecumā, pērn kļuva par Eiropas U-18 vicečempionu un aizvadītajā sezonā jau debitēja "Ventspils" sastāvā. Šovasar pēc savainojuma izārstēšanas par labu līdzdalībai U-18 čempionātā upurēts starts U-19 Pasaules kausa izcīņā. Spēka uzbrucējs Mārcis Šteinbergs pirms diviem gadiem nebija kadetu izlases kandidātos, toties pērn jau izcīnīja vietu U-18 izlasē un šovasar bija viens no U-19 izlases līderiem. Sezonas laikā iekrājis pirmo ārzemju pieredzi, no Ogres pārceļoties uz Spāniju.