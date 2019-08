Sevastova nedaudz attālinās no WTA ranga pirmā desmitnieka

Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Sevastova aizpagājušajā nedēļā triumfēja Jūrmalas WTA "International" turnīrā. Iegūtie 280 WTA ranga punkti nav palīdzējuši latvietei sasniegt labāko desmitu, kas būtu viņas ranga jaunais rekords. No šī panākuma Sevastovu šķīra vien deviņi punkti, taču viņa aizvadītajā nedēļā turnīros nestartēja, līdz ar to deficīts līdz pirmajam desmitniekam tagad ir 54 punkti.

Tikmēr ranga pirmajā desmitniekā pārmaiņas notikušas tikai lejasgalā. Pirmā ir šī gada Francijas atklātā čempionāta uzvarētāja Ešlija Bārtija no Austrālijas, otrā ir japāniete Naomi Osaka, bet labāko trijnieku noslēdz Karolīna Pliškova no Čehijas. Vimbldonas čempione Simona Halepa no Rumānijas ir ceturtā, nīderlandiete Kiki Bertensa ieņem piekto vietu, bet sestā ir Petra Kvitova no Čehijas. Septīto pozīciju ieņem ukrainiete Jeļina Svitoļina, astotā ir amerikāniete Sloeina Stīvensa (3802), uz devīto vietu pakāpusies baltkrieviete Arina Sabaļenka, kura par pozīciju uz leju nobīdījusi Serēnu Viljamsu.