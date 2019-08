"Riga" aizvadīs UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas trešās kārtas spēli

Tikmēr šī pāra uzvarētājam nākamajā kārtā būs jāspēkojas ar UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas trešās kārtas zaudētāju, kas būs "Kobenhavn" no Dānijas vai Belgradas "Crvena Zvezda" no Serbijas. Ja Helsinku HJK iekļūst "play off" jeb pēdējā kvalifikācijas kārtā, bet Belgradas klubs piedzīvo zaudējumu, abas komandas šosezon atkārtoti būs tikušās divu dažādu turnīru ietvaros.