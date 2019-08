Koņevs: Bilinskis ir mūsu trumpis

"Pamainījām otrajā puslaikā taktiku, jo Romāns Debelko vairāk cīnās ar aizsargiem, bet Bilinskis vairāk koncentrējas uzbrukumam. Bilinskis nespēj izdarīt to darbu, ko dara Debelko," Bilinska nelaišanu sākumsastāvā komentēja Koņevs.

"Protams, strādājām uz stūra sitieniem. Zinājām, ka esam garāki, tāpēc arī atstrādājām standarta situācijas. Cenšamies uzlabot arī piespēles. Pagājušajā gadā guvām daudz vārtu no standartsituācijām, jo bija labas piespēles," atzīmēja Koņevs.

"Antonijs Černomordijs ir gatavs spēlēt, tāpat Elvis Stuglis arī šajā periodā ir uzņēmis sportisko formu, tāpat viņš to izdarīja arī pērn. Mums ir trīs centra aizsargi - varam izvēlēties - ir konkurence. Tas arī Prengam dos motivāciju saglabāt koncentrāciju," par situāciju ar aizsargiem stāstīja Koņevs.

Šī pāra uzvarētājam nākamajā kārtā būs jāspēkojas ar UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas trešās kārtas zaudētāju, kas būs "Kobenhavn" no Dānijas vai Belgradas "Crvena Zvezda" no Serbijas. Ja Helsinku HJK iekļūst "play off" jeb pēdējā kvalifikācijas kārtā, bet Belgradas klubs piedzīvo zaudējumu, abas komandas šosezon atkārtoti būs tikušās divu dažādu turnīru ietvaros.