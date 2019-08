Igors Miglinieks par vienpatīgo dzīvi Ķīnā bez ģimenes: Dzīvojam divās atšķirīgās realitātēs

"Jā, protams, es palaižu garām to, kā aug mani bērni. Cenšos to kompensēt tad, kad bērni ciemojas pie manis. Pagājušajā sezonā diemžēl neizdevās atbraukt vecākajām meitām. Līdz ar to nav tā, ka atbraucu un esmu šokā - vai, kā visi izauguši! Arī tad, kad pats esmu Latvijā, cenšos kompensēt zaudēto. No otras puses - bērniem ir savs, noslogots režīms, kurā es nepiedalītos, arī dzīvojot šeit. Skola, treniņi, pulciņi, nodarbības... Toties brīžos, kad esam kopā, ar bērniem cenšos būt simtprocentīgi," norāda Miglinieks.