Bijušais "Jūrmalas" līderis Pļavnieks pievienojas "Liepājai"

"Kristaps ir pietiekami pieredzējis spēlētājs Latvijas līmenī un labi sevi apliecinājis kā otrais saspēles vadītājs, kurš nāk uz maiņu. Tagad ir pienācis laiks spert nākamo soli un pierādīt, ka viņš var būt pamata saspēles vadītājs un viens no galvenajiem spēlētājiem komandā. To arī no viņa sagaidām un domāju, ka viņš pats ir ļoti motivēts to pierādīt. Ar Kristapu strādāju jau iepriekšējā sezonā un ļoti labi zinu uz ko viņš ir spējīgs un mēs abi zinām, ka viņam vēl ir jāprogresē. Tā kā Kristaps vēl ir ļoti jauns, tad viņš ir gatavs uzņemties pamata saspēles vadītāja lomu kā arī turpināt progresēt un augt kā spēlētājs. Esmu ļoti priecīgs, ka mums izdevās parakstīt līgumu ar Kristapu un gaidu, kad viņš pievienosies komandai," klubs citē galvenā trenera Kristapa Zeida teikto.